موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ملعب فيلا بارك غداً السبت الموافق 15 يناير ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2021 – 2022.

يسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي على صاحب الأرض أستون فيلا بعد أن تمكن من تحقيق الفوز عليه يوم الإثنين الماضي الموافق 10 يناير، ضمن إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف لنادي مانشستر يونايتد، أما بالنسبة لهذه الجولة فهي مختلفة حيث يسعى المان يونايتد لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الحصول على الثلاثة نقاط وتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري حيث يحتل المان يونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه توتنهام.

في الجانب الآخر يعاني فريق أستون فيلا من فترة صعبة بالدوري حيث كانت معظم نتائجه الأخيرة سيئة للغاية، كما أن الفريق يتواجد الآن بمناطق الهبوط لذلك يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ضيفه المان يونايتد وخطف الثلاث نقاط منه، حيث يحتل أستون فيلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها