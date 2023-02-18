موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز والتشكيلة المتوقعة 

يحتضن الملعب الشهير “أولد ترافورد” اللقاء المرتقب الذي يجمع ما بين مان يونايتد ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرغب الشياطين الحمر في تحقيق الإنتصار من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة على تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يتعادل مع برشلونة الإسباني في الدوري الأوروبي

تعادل نادي مانشستر يونايتد مع نادي برشلونة الإسباني بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منافسات الدور الـ16 من الدوري الأوروبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو يوم أمس الخميس الموافق 16 فبراير 2023، حيث قد افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عن طريق ألونسو في الدقيقة 50، ولكن تعادل راشفورد سريعًا لليونايتد من علامة الجزاء عند الدقيقة 52، وبعد 7 دقائق تمكن اليونايتد من التقدم بعدما أحرز كوندي هدف في مرماه، ولكن إستطاع برشلونة تعديل النتيجة عن طريق دياز في الدقيقة 76.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بالبريميرليج

تنطلق مباراة اليونايتد ضد ليستر سيتي يوم الأحد القادم الموافق 19 فبراير 2023، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ما هو ترتيب مانشستر يونايتد وليستر سيتي بجدول الترتيب قبل إنطلاق المباراة

يتواجد مان يونايتد في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة خلف كلًا من مان سيتي وأرسنال بعدما خاض 23 مواجهة، حيث حقق الإنتصار في 14 لقاء، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

أما نادي ليستر سيتي فإنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة فقط من 22 مباراة خاضها، حيث قد حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 لقاءت، وتلقى الهزيمة في 12 مواجهة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ الشياطين الحمر المواجهة ضد ليستر سيتي يوم الأحد القادم بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو، فاران، بيساكا، مالاتسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، سانشو، رودريغز سانتوس، فيغورست.

الهجوم: ماركوس راشفورد.