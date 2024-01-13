موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري 2024 على ملعب جيمس بارك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2024.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا يستعد لتقديم أداء رائع مساء اليوم السبت أمام نادي نيوكاسل، على الرغم من أن المباراة ستكون صعبة وأن أحداثها مقامة خارج ملعب الاتحاد، إلا أن بيب جوارديولا يتسلح اليوم بلاعبه العائد من الإصابة كيفين دي بروين، وعلى الرغم من أن دي بروين لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية إلا أنه من المتوقع أن يدخل ويضيف لمسته في مباراة اليوم، بالإضافة إلى أن جماهير النادي الأزرق استقبلت اللاعب دي بروين بحماس وشغف بعد عودته من الإصابة التي دامت لفترة طويلة من الوقت.

مانشستر سيتي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة كاملة من نيوكاسل، حيث يدخل النادي الأزرق منتعشاً بالفوز الأخير الذي حققه في مباراته ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بخماسية نظيفة لصالح النادي الأزرق، وفي الدوري الإنجليزي فقد استطاع المان سيتي أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادل في مباراتين وخسر واحدة، ويحتل المان سيتي المركز الثالث الآن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، حيث يبعد عن صدارة الدوري التي يتربع عليها ليفربول 5 نقاط فقط بينما يحتل أستون فيلا وصافة الدوري برصيد 42 نقطة.

على الجانب الآخر يوجد نيوكاسل يونايتد الذي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضا على الرغم من صعوبة خصمه المان سيتي، إلا أنه يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف نقاط المباراة كاملة من مباراة اليوم، حيث يعيش نيوكاسل فترة صعبة خلال هذا الموسم بالدوري، ويحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وخلال الخمس مباريات الأخيرة لنادي نيوكاسل لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط بينما خسر في أربع مباريات.

يبحث نيوكاسل اليوم عن الفوز فقط لا غير من أجل إرضاء جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الغير مقبول الذي قدمه النادي بالدوري خلال الفترة الأخيرة، وفي حالة حقق الفوز على مانشستر سيتي قد يساعده ذلك في الصعود إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري والمنافسة مع برايتون وتشيلسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل ضمن إطار الجولة الحادية والعشرين مساء اليوم الأحد 13 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستقام أحداث المباراة على ملعب جيمس بارك معقل نيوكاسل.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فمن المقرر أن يتم نقل أحداثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية فهي الحاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوريات الأوروبية بما في ذلك الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي وغير ذلك، وسيتم نقل مباراة اليوم تحديداً عبر قناة بي إن سبورت 1.