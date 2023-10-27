موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي ستكون واحدة من أهم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وخاصة بالنسبة للمان سيتي والذي يطمح بفوز هذه المباراة وذلك للعودة إلي صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما يستعد مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة وذلك لرغبة الفريق في العودة إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الانجليزي يوم الاحد القادم الموافق 29 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sports 1 hd.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيديرسون

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالاند

عندما افتتح دي بروين التهديف في أول ديربي يفوز به بيب جوارديولا 💪#السيتي pic.twitter.com/ORTeqsqCcY — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 27, 2023

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

حراسة المرمي: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – هاري ماجواير – سيرجو ريجيلون

وسط الملعب: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديش

في الهجوم: أنطوني – ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند

والجدير بالذكر بأن نادي مان سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، ولعب السيتي 9 مباريات فاز في 7 وخسر في مباراتين، بينما يأتي مان يونايتد في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ولعب اليونايتد 9 مباريات فاز 5 مباريات وخسر في 4 مباريات