موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة
يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي ستكون واحدة من أهم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وخاصة بالنسبة للمان سيتي والذي يطمح بفوز هذه المباراة وذلك للعودة إلي صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما يستعد مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة وذلك لرغبة الفريق في العودة إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب.
موعد المباراة
تقام مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الانجليزي يوم الاحد القادم الموافق 29 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sports 1 hd.
التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي
قد يعتمد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-
- حراسة المرمي: إيديرسون
- في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر
- وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا
- في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالاند
عندما افتتح دي بروين التهديف في أول ديربي يفوز به بيب جوارديولا 💪#السيتي pic.twitter.com/ORTeqsqCcY
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 27, 2023
التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد
- حراسة المرمي: أندريه أونانا
- خط الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – هاري ماجواير – سيرجو ريجيلون
- وسط الملعب: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديش
- في الهجوم: أنطوني – ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند
🔎 كل التركيز على @PLinArabic. @MarcusRashford 🤝 @B_Fernandes8 #يونايتد || #ديربي_مانشستر pic.twitter.com/Q6mp8fFIUK
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 27, 2023
والجدير بالذكر بأن نادي مان سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، ولعب السيتي 9 مباريات فاز في 7 وخسر في مباراتين، بينما يأتي مان يونايتد في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ولعب اليونايتد 9 مباريات فاز 5 مباريات وخسر في 4 مباريات