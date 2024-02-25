موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

يلتقي مانشستر سيتي مع لوتون تاون في مباراة الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024، وهذه المباراة ستكون واحدة ضمن المباريات الهامة لدي فريق مانشستر سيتي والذي يطمح بالفوز وذلك للتأهل إلي الدور القادم من البطولة وحصد اللقب للمرة الثانية له علي التوالي، ولذلك لزيادة عدد ألقاب الفريق هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي و لوتون تاون

تقام مباراة مان سيتي ضد لوتون تاون في كأس الاتحاد يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما يمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود علي شبكة الأنترنت.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إديرسون.

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

والجدير بالذكر بأن نادي مانشستر سيتي حصل علي كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات آخرها في الموسم الماضي 2023، ويعتبر نادي أرسنال هو أكثر نادي تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي بعدد 14 مرة، يليه نادي مانشستر يونايتد بعدد 12 لقب.