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موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

محمد جابر السيد

يستعد مانشستر سيتي لمواجه كوبنهاجن في مباراة ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ويستعد السيتي بقيادة بيب جوارديولا للفوز بهذه المباراة لضمان بطاقة التأهل إلي الدور 8 من البطولة، وذلك لحصد اللقب الثاني علي التوالي، حيث نجح مانشستر سيتي في حصد اللقب الأول له موسم 2022 -2023 بعد الفوز علي انتر ميلان في النهائي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي و كوبنهاجن على ملعب باركن، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 2، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال تطبيق tod tv.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

  • حراسة المرمي: إديرسون.
  • في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.
  • وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.
  • في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

والجدير بالذكر بإن مانشستر سيتي شارك في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بجانب ار بى ليبزج ويونغ بويز والنجم الأحمر، واستطاع السيتي تصدر قائمة المجموعة برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات.

بينما شارك فريق كوبنهاجن في المجموعة الأولي بجانب بايرن ميونخ وغلطة سراي ومانشستر يونايتد، وحصل على المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.

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عن الكاتب:
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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

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