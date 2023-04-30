موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم الأحد 30-4-2023 الدوري الإنجليزي

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ملعب كرافين كوتاج معقل نادي فولهام، تُلعب المباراة ضمن مباريات الأسبوع ال 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى مانشستر سيتي لخطف الصدارة من أرسنال، بينما يأمل مشجعي فولهام في تقديم عرض جيد للفريق وخصوصاً بأن المباراة على ديارهم، ويسعى فولهام للحفاظ على المركز العاشر، مباراة صعبة على الفريقين نتابع تفاصيلها عبر نجوم مصرية فتابعونا.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام مساء اليوم الأحد 30-4-2023، وتحديداً في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، لا بديل للفوز بالنسبة لليستي إذا أراد احتلال صدارة البريميرليغ، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، على بُعد نقطتين فقط من أرسنال المتصدر برصيد 75 بالرغم من أن السيتي لعب مباراتين أقل عن أرسنال، واستغل بيب جورديولا ولاعبي السيتي الإرهاق الذي حل بلاعبي أرسنال وتعثرهم في آخر 4 مباريات لتقليص الفارق وخطف الصدارة اليوم في حالة الفوز على فولهام.

مباراة مانشستر سيتي وفولهام الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر عبر البث التلفزيوني لقنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، أو عبر الاشتراك المدفوع في موقع بي ان كونكت، ويحتل نادي فولهام المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وتلقى فولهام هزيمة في المباراة الأخيرة له في الدوري أمام أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام العملاق السماوي مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

خاض مانشستر سيتي 31 مباراة فاز في 23، وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات سجل خلالهم 82 كأقوى خط هجوم في الدوري، وتلقت شباك الفريق 29 هدف كأقوى خط دفاع أيضاً مما يجعل مهمة لاعبي فولهام صعبة، وخاض صاحب الأرض 32 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر في 13 مباراة، سجل لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 43 هدف، وفيما يلي ترتيب المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي.

أرسنال – 75 مانشستر سيتي – 73 نيوكاسل – 62 مانشستر يونايتد – 60 توتنهام – 54 أستون فيلا – 54 ليفربول – 53 برايتون – 52 برينتفورد – 50 فولهام – 45

ويحتل هالاند لاعب مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجلزي برصيد 33 هدف حتى الآن.