موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية موسم 2023، وهذه المباراة ستكون واحدة ضمن المباريات الهامة لدي مانشستر سيتي والذي يطمح في حصد اللقب الأول له في هذه البطولة، والذي تأهل إليها بعد ما حصل علي لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخية، ونجح السيتي في الوصول إلى النهائي بعد الفوز علي أوراوا الياباني في نصف النهائي.

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءْ بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط.

كأس العالم للأندية

استضافت المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية والذي يقام في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتي الجمعة 22 ديسمبر 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية وهم اتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي والأهلي المصري بطل أفريقيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزليندي وفلومينينسي البرازيلي وأوراوا الياباني وليون الفرنسي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد المدرب الفني لنادي مانشستر سيتي علي التشكيل التالي: