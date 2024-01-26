موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه توتنهام هوتسبير مساء اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر يناير الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم على ملعب توتنهام هوتسبير.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا يستعد لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة أمام توتنهام هوتسبير، حيث يسعى المان سيتي للفوز في مباراة اليوم على الرغم من صعوبة الخصم خاصة أن المباراة مقامة خارج ملعب الاتحاد، واستطاع فريق مانشستر سيتي أن يتخطى منافسات الجولة الثالثة بعد أن حقق الفوز على نظيره هدرسفيلد وانتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة لفريق المان سيتي، ويسعى النادي لمواصلة سلسلة الانتصارات في هذه البطولة من أجل المنافسة على النهائي والحصول على لقب كأس الاتحاد هذا الموسم.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام اليوم؟ 🌍#السيتي pic.twitter.com/nW7zLb0291 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 26, 2024

فريق مانشستر سيتي يظهر أداء جيد حتى الآن في الدوري الإنجليزي ويواصل اللحاق بصدارة الدوري التي يتربع عليها فريق ليفربول برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري برصيد 43 نقطة أي بفارق خمسة نقاط، ونجح النادي أيضا في استعادة لاعبه كيفين دي بروين خلال المباريات الأخيرة بعد أن عاد الإصابة بنجاح والتي جعلته يغيب عن الملاعب لمدة طويلة.

على الجانب الآخر يوجد توتنهام هوتسبير الذي يستعد بقوة من أجل الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه إنج بوستيكوجلو لمواصلة الأداء الجيد في بطولة كأس الاتحاد، ومباراة اليوم أمام مانشستر سيتي ستكون بمثابة عقبة كبيرة يجب عليه تخطيها من أجل المواصلة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

استطاع توتنهام الفوز في مباراته الأخيرة في كأس الاتحاد والتي كانت ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة على نظيره بيرنلي وانتهت المباراة بهدف نظيف، ويظهر توتنهام هوتسبير أداء جيد أيضا في الدوري الإنجليزي، حيث خسر في مباراة واحدة وتعادل في أخرى بينما فاز في ثلاث مباريات، ويحتل توتنهام الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ولكن كل تركيزه الآن في تخطي عقبة مانشستر سيتي في مباراة اليوم الجمعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

رجال بيب جوارديولا يواصلون حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆 ما هو التشكيل الأنسب لدخول مواجهة الليلة باعتقادك؟ 🤔#السيتي pic.twitter.com/uWWYHse4ZN — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 26, 2024

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بينما تقام أحداث المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير.

📊 | توقعات آدمنز شبكة توتنهام لنتيجة مبارة الليلة أمام مانشستر سيتي .. pic.twitter.com/VOOEmZxddc — شبكة توتنهام (@ArabicSpurs) January 26, 2024

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فمن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، فهي الناقلة الرسمية لجميع مباريات الدوريات الأوروبية بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي، وتحديداً ستُبث أحداث المباراة على قناة بي إن سبورت 1.