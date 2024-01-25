موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام في مباراة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويستعد السيتي من أجل الفوز في هذه المباراة وذلك للتأهل إلي الجولة القادمة من البطولة، وذلك لرغبة الفريق في حصد لقب كأس الاتحاد الثاني له على التوالي بعد أن استطاع تحقيقه العام الماضي، ويتنافس مان سيتي وتوتنهام بقوة مع أرسنال وليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الأتحاد الانجليزي 2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب توتنهام هوتسبير، غداً الجمعة 26 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sports hd 1 الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيديرسون.

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

الكل يلعب من أجل هدف واحد 🔝💪#السيتي pic.twitter.com/LHutfWjRz4 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 25, 2024

التشكيل المتوقع لتوتنهام

قد يعتمد مدرب توتنهام على التشكيل التالي:-