موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023 – 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، إلى قمة مباريات الأسبوع ال 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

موعد المباراة

تقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل نادي مانشستر سيتي، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

أخبار الفريقين قبل المباراة

يدخل مانشستر سيتي المباراة ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز السادس، ويسعى السيتي للفوز بالمباراة ومواصلة انتصاراته المتتالية، لينافس على صدارة الترتيب.

أما توتنهام، فيدخل المباراة في حالة صعبة، حيث خسر في آخر 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى السبيرز لتحقيق الفوز بالمباراة والاقتراب من السيتي في صدارة الترتيب.

التشكيل المتوقع للمباراة

مانشستر سيتي:

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، والكر، أكانجي

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش

خط الهجوم: هالاند، دوكو، فودين

توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمي: فيكاريو

خط الدفاع: إيمرسون، بيدرو بورو، إيدوجي، ديفيز

خط الوسط: لو سيلسو ،بينتاكور

خط الهجوم: سون هيونج مين، براين جيل، كلوسوفيسكي، جونسون

القناة الناقلة للمباراة

تذاع المباراة على قناة Bein Sports HD1، وسيعلق الجزائري حفيظ دراجي على أحداث المباراة.