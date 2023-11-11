يستقبل استاد ستامفورد بريدج مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر البريميرليج لموسم 2023-2024، ويستعد السيتي للفوز بهذه المباراة بقوة وذلك للحفاظ علي صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم وزيادة الفارق بينة وبين توتنهام، ونجح السيتي في الفوز على بورنموث في مباراة الجولة الماضية والتي انتهت بنتيجة 6-1 لصالح السيتي، وأيضاً فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 4-1.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي يوم الاحد 12 نوفمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport 1 hd أحد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري.

التشكيل المتوقع للسيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيديرسون

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالاند

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يتصدر مان سيتي قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، حصل عليهم من خوض 11 مباراة استطاع الفوز في 9 مباريات والخسارة في مباراتين، بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ولعب الفريق 11 مباراة فاز في 4 مباريات والتعادل في ثلاث مباريات وخسر في 4 مباريات.