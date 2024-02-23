يلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، ويستعد السيتي بقيادة بيب جوارديولا لهذه المباراة، حيث يرغب الفريق من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك للعودة إلي تصدر قائمة الدوري هذا الموسم، حيث ينافس السيتي مع ليفربول وارسنال للتويج بلقب الدوري هذا العام.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث

تقام مباراة مانشستر سيتي و بورنموث على ملعب دين كورت، يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1،

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إديرسون.

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري

يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وخاض السيتي 25 مباراة في الدوري استطاع الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في ثلاث مباريات، بينما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة ولعب الفريق 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 10 مباريات.