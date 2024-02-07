يستقبل استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون والتي ستكون واحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون هامة لمانشستر سيتي حيث يستعد الفريق بقيادة بيب جوارديولا للفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك للعودة إلي تصدر قائمة البريميرليج مرة أخرى، والحصول على اللقب هذا الموسم، حيث يتنافس السيتي مع ليفربول في حصد لقب الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون

تقام مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على قناة bein sport hd 1، و يمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب السيتي على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إديرسون.

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

ترتيب مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ولعب السيتي 22 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي ايفرتون في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.