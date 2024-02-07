موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة
يستقبل استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون والتي ستكون واحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون هامة لمانشستر سيتي حيث يستعد الفريق بقيادة بيب جوارديولا للفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك للعودة إلي تصدر قائمة البريميرليج مرة أخرى، والحصول على اللقب هذا الموسم، حيث يتنافس السيتي مع ليفربول في حصد لقب الدوري.
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون
تقام مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.
وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على قناة bein sport hd 1، و يمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع
قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب السيتي على التشكيل التالي:-
- حراسة المرمي: إديرسون.
- في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.
- وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.
- في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.
عبقري التدريب 💙#السيتي pic.twitter.com/4QcnCQCnHc
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 7, 2024
ترتيب مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ولعب السيتي 22 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر في ثلاث مباريات.
بينما يأتي ايفرتون في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.