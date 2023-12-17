موعد مباراة مانشستر سيتي واوراوا في كأس العالم للاندية 2023 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي مباراة مانشستر سيتي و اوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتي 22 ديسمبر الجاري، وتأهل السيتي إلي نصف نهائي كأس العالم بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022، بينما تأهل اوراوا إلي نصف النهائي بعد الفوز على ليون الفرنسي في ربع النهائي بهدف دون رد.

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد اوراوا في نصف نهائي كأس العالم يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة ssc الرياضية السعودية والتي لديها حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كأس العالم للأندية ينتظرنا 🤩 يارب يا عالي انصر السيتي الغالي 🤲🩵#السيتي pic.twitter.com/EbH63ZXOGe — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 17, 2023

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا مدرب مان سيتي علي التشكيل التالي:

حراسة المرمي: إيديرسون

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جوارديولا – روبن دياش – كايل ووكر

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

ويواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراو الياباني الفائز من مباراة الاهلي و فلومينينسي في النهائي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر 2023 على ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويستعد مانشستر سيتي لحصد اللقب هذا الموسم بعدما حصل على لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه بعد هزيمة ريال مدريد.