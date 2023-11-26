موعد مباراة مانشستر سيتي وار بي ليبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وار بي ليبزيج، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويدخل السيتي المباراة وهو عينه على الفوز وذلك لضمان صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور 16، حيث يطمح السيتي في حصد اللقب هذا الموسم وخاصة بعد أن استطاع الحصول عليه في العام الماضي بعد الفوز على ريال مدريد الاسباني في مباراة النهائي.

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر سيتي وار بي ليبزيج في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة علي قناة bein sport premium 1 ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي علي التشكيل التالي:

حراسة المرمي: إيديرسون

في الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر

وسط الملعب:كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان

العودة إلى ليالي دوري أبطال أوروبا 🔜#السيتي pic.twitter.com/XM8FRfBVTO — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 26, 2023

والجدير بالذكر بأن نادي مانشستر سيتي يشارك في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بجانب ار بي ليبزيج والنجم الاحمر ويونغ بويز، ويتصد السيتي قائمة المجموعة برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات.

بينما يأتي ار بي ليبزيج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعها من خوض 4 مباريات استطاع الفوز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث بنقطة واحدة ويونغ بويز في المركز الرابع بنقطة واحدة.