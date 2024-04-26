موعد مباراة مانشستر سيتى ونوتينجهام فورست في الدوري الانجليزي 2023-2024

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نوتينجهام فورست في مباراة الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الأنجليزي، ويستعد مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا من أجل الفوز في هذه المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك من أجل تصدر قائمة الدوري الانجليزي والتتويج باللقب وذلك بعد ما فشل في الوصول إلي نهائي دوري الأبطال والخروج من ربع النهائي على ريال مدريد.

تقام مباراة مانشستر سيتى ونوتينغهام فورست على ملعب سيتي غراوند، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1 ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق TOD TV.

تشكيل مانشستر سيتي

قد يعتمد بيب غوارديولا على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياس، مانويل أكانغي.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتس، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: كيفين دي بروين، إرلينغ هالاند، فيل فودين.

يحتل نادي مانشستر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال متصدر الدوري، ولعب السيتي 33 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، جمعهم من خوض 34 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 18 مباراة.