موعد مباراة مازيمبي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024

تفتتح مساء اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2023 – 2024، وتشهد منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مشاركة كلا من النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز كممثلين لمصر في البطولة هذا الموسم، إذ أنه من المقرر أن يحل فريق النادي الأهلي ضيفا على فريق ميدياما الغاني في السادسة من مساء اليوم، أما عن مباراة مازيمبي وبيراميدز فسنتناولها بالتفصيل فيما يلي من حيث موعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة مازيمبي وبيراميدز

موعد مباراة مازيمبي وبيراميدز

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على فريق مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق الرابع والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، تلعب مباراة الفريقين في استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي، ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ترتيب بيراميز في المجموعة

يقع فريق بيراميز في المجموعة الأولى التي تضم كلام من ماميلودي صنداونز ومازيمبي الكونغولي وفريق اف سي نوازيبو، وبعد انتهاء أربعة جولات من منافسات تلك المجموعة يحتل بيراميز حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد أربعة نقاط تمكن من حصدها بعد أن فاز في لقاء وتعادل في لقاء وتلقى الهزيمة مرتين، الأمر الذي يصعب من مهم ممثل مصر في هذه المجموعة في التأهل للمرحلة القادمة خصوصا وأنه مباراته القادم أمام مازيمبي ستكون خارج الديار كما ذكرنا.

ترتيب مازيمبي

على الجانب الأخر يأتي فريق مازيمبي في وصافه ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم برصيد سبع نقاط وهوا نفس عدد نقاط فريق صنداونز متصدر ترتيب المجموعة، حيث تمكن فريق مازيمبي من الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراة والتعادل في مباراة ضمن منافسات بطولة إفريقيا هذا الموسم، جدير بالذكر أن فوز فريق مازيمبي غدا على فريق نادي بيراميدز يضمن له التأهل للدور التالي من البطولة بغض النظر عن مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.