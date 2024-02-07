موعد مباراة ليفربول و بيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2024

يلتقي فريق ليفربول بنظيره فريق بيرنلي، يوم 10 من شهر فبراير الجاري، ذلك ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم موسم 2024/2023.

ويحتضن استاد أنفيلد، المباراة التي تجمع الفريقين، والتي تقام في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت دبي.

وفي تمام الساعة 6:00مساءً بتوقيت البحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وجنوب إفريقيا والأردن.

تسديدة نونيزية ☄️ دروين بإنهاء مذهل من اللمسة الأولى عندما التقينا بيرنلي في وقت مبكر من هذا الموسم 🙌 pic.twitter.com/WfSCAXUxVJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 7, 2024

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD1، وهي الناقل الرسمي والوحيد للمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، أليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، لويس دياز.

أما عن التشكيل المتوقع لفريق بيرنلي أمام ليڤربول:-

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ماثيو لوتون – جيمس تاركوفيسكي – بين مي – تشارلي تايلور.

خط الوسط: جودمونسون – أشلي ويستوود – جوش براونهيل – دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: فيدرا – كريس وود.

ويتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين.

بينما يأتي فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، وفاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 16 مباراة.