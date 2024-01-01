موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023

يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويطمح نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في تحقيق الإنتصار على فريق نيوكاسل، والاستمرار في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

توقيت مباراة ليفربول ونيوكاسل

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يوم الاثنين الموافق 1 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين.

كما أن مباراة ليفربول ونيوكاسل ستلعب على ملعب “أنفيلد” الخاص بنادي ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول:

سيتم إذاعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر قناة Bein sport.

تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب بالقوة الكاملة لفريق ليفربول، راغباً في تحقيق الفوز لكي يستمر في المنافسة على لقب البريميرليج.

فإن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

خط الدفاع: الكساندر ارنولد، فان دايك، إبراهيم كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي، واتارا إيندو، كرستنس جونز.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل نيوكاسل المتوقع

من المتوقع أن يدخل نيوكاسل مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتن ديبروفكا.

خط الدفاع: دان بيرن، بوتمان، فابيان شير، كيران تربيير.

خط الوسط: جولينتون، لونجستاف، برونو جيماريش.

الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكساندر إسحاق، أنتوني جوردن.

المواجهات بين ليفربول ونيوكاسل

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في جميع المباريات الخمس الأخيرة ضد نادي نيوكاسل.

وكانت اخر مباراة بين فريق ليفربول وفريق نيوكاسل في إطار منافسات الدوري الانجليزي، يوم 27 من شهر 8 خلال عام 2023، وانتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.