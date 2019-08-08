موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020

فى متابعة مستمرة لعودة الساحرة المستديرة إلى البساط الأخضر من جديد وعودة اللقاءات من جديد الى الدوري الانجليزي الممتاز و عودة جماهير الكرة المصرية والعربية وأيضا جماهير ليفربول بعودة النجم المصري محمد صلاح وماني فيرمينو الى الظهور من جديد للاستمتاع بالكرة الجميلة، وخلال الجولة القادمة وفى إطار الجولة الاولي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 حيث يبدأ المشوار مع المدير الفنى الكبير يورجن كلوب

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

ومع متابعة كافة الأخبار الرياضية ومتابعة كافة لقاءات الدوري الانجليزي من جانب وعلى لقاءات النجم المصري المحترف فى صفوف نادي ليفربول محمد صلاح، ومع انطلاق اللقاءات الجديدة حيث يليتقى فريق ليفربول نادى نورتش خلال الجولة الاولي يحيث يسعى الفريقين فى تقديم موسم ممتاز منذ البداية

موعد مباراة ليفربول اليوم

ومن خلال متابعة موعد المباراة حيث جاءت كافة الخريطة ليكون اللقاء المرتقب يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 من الشهر الجاري وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة مساً بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي جرينتش

توقيت مباراة ليفربول ونوريتش