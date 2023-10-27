يستضيف استاد أنفيلد مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست والتي ستكون ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الانجليزي، ويدخل الرائد المباراة وهو لديه الثقة الكبيرة على الفوز وحصد نقاط المباراة وخاصة بعد نجاح الفريق الكبير في الفوز على تولوز في الدوري الأوروبي بخمسة أهداف مقابل هدف، ويسعى الريدز هذا الموسم وذلك للحصول علي لقب الدوري وخاصة بعد إن فشل في الحصول عليه العام الماضي.

موعد مباراة ليفربول ونوتينغهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 28 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة المباراة علي قناة bein sports 1 hd، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ترتيب ليفربول ونوتنغهام فورست في الدوري

يحتل نادي ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وخاض الريدز 9 مباريات في الدوري استطاع الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، بينما يأتي نوتينغهام فورست في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ولعب الفريق 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مباريات والخسارة في ثلاث مباريات.