فى مباراة تعتبر هي الأقوي فى المجموعة، فريق ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا فى النسخة الماضية، بعد فوزه علي قرينه الإنجليزي نادي توتنهام بنتيجة 2-0، يلتقي بنادى نابولي الإيطالي فى افتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020.







قرعة دور المجموعات

بعد إعلان قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقع فريق ليفربول الإنجليزي، ونادي نابولي الإيطالي، ونادي جينك البجيكي، ونادي سالزبورغ النمساوي مع بعضهم فى المجموعة الخمسة من مجموعات دوري أبطال اوروبا 2019 – 2020.







وكان الفريقين قد وقعا فى مجموعة واحدة في البطولة الماضية أيضا، وكانت مبارة الذهاب فى إيطاليا علي إستاد سان باولو وانتهت بنتيجة 1 – 0 لصالح نادي نابولي، وسجل الهدف اللاعب إنسيني، وكان لقاء العودة علي ملعب أنفيلد فى إنجلترا، وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 0 لصالح نادى ليفربول، وسجل الهدف اللاعب المصري محمد صلاح.

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا 2018 – 2019

يسعي نادى ليفربول وبقوة للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد وصوله للمباراة النهائية فى آخر نسختين من البطولة، حيث خسر فى العام قبل الماضي المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد الأسباني بنتيجة 2-0، ووصل للمباراة النهائية العام الماضي بعد فوزه الساحق على فريق برشلونة الأسبانى بنتيجة 4 – 3 حصيلة مبارتي الذهاب والعودة فى الدور قبل النهائي، ليلاقى قرينه الإنجليزي، نادي توتنهام فى المباراة النهائية، ويفوز بنتيجة 2 – 0 ويتوج باللقب الخامس له فى تاريخه.

موعد مباراة ليفربول ونابولي







ستقام مباراة ليفربول ونابولي يوم الثلاثاء الموافق 17 – 9 – 2019، على ملعب “سان باولو” فى إيطاليا، الساعة التاسعة مساءا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات “بين سبورت” المشفرة، وقناة “Arena sport 1″، ويدير المباراة الحكم فاروجيا كان، ويساعده ألان كاميليري، ويعلق على المباراة المعلق التونسي “عصام الشوالى”.