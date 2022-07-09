موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية استعدادًا لموسم 2022/2023

يتزايد بحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم أجمع انطلاق المباراة النارية التي ستجمع بين الغريمين التقليديين، في إطار التحضيرات المكثفة من أجل انطلاقة الموسم الجديد 2022/2022 وذلك بخوض جولة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وسوف يشارك فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 لأنهما البطل ووصيفه، كما سيشارك تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في البطولة بصفتهما أصحاب المركزين الثالث والرابع، ويشارك آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، ويلعب وست هام بدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يحين موعد انطلاق مجريات اللقاء الناري بين الغريمين التقليديين، ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 على أرضية ملعب “راجا مالانجا” في مدينة بانكوك، عاصمة تايلاند، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي تمام الخامسة عصرًا بتوقيت أبوظبي ومسقط، بينما ستبدأ في الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وسوف تذاع أحداث الديربي الناري بين فريقي ليفربول وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بصورة مباشرة، على شاشة قناة مانشستر يونايتد على الانترنت “MUTV”، بصفتها المالكة لحقوق بث وإذاعة تلك المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

مواعيد بداية ونهاية الدوري الإنجليزي 2022/2023

وسوف تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2022-23 يوم 5 أغسطس 2022، وذلك بعد أن كان يبدأ في السنوات السابقة خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، باستثناء موسم 2020-21 الذي انطلق متأخرًا بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم والذي تسبب في تغيير خط سير الروزنامة العامة.

بينما سيكون موعد انتهاء أحداث البريميرليج لموسم 2022-23، يوم 28 من مايو 2023، وهو موعد متأخر لانتهاء البريميرليج امتدادًا لتأثيرات موعد كأس العالم 2022، والذي سيؤدي لتأجيل عدة جولات، حيث ستقام تلك البطولة في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2022.