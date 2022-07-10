موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة ؟

ينتظر العديد من متابعي كرة القدم إقامة مباراة قوية وهامة تجمع بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد من ضمن فعاليات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد، ومن خلال موقعنا هذا نقدم لكم أهم المعلومات التي يرغب في التعرف عليها العديد من المتابعين.

موعد مباراة القمة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يتم إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية في يوم الثلاثاء القادم الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر يوليو لعام 2022، ومن المقرر أن يتم إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرًا من توقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الرابعة مساء من توقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية مساء من توقيت دول المغرب العربي، وفي تمام الساعة الخامسة مساء من تويت أبو ظبي.

ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يتم إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية في يوم الثلاثاء القادم الموافق لتاريخ الثاني عشر من تاريخ يوليو لعام 2022 من خلال أرضية ملعب «راجامانجالا» الوطني في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية من خلال منصة «فيفا» الرسمية حيث لم تحصل أي قناة رسمية إلى الأن على حقوق النقل لها.

محطات ليفربول ضمن التحضيرات للموسم الجديد

من المقرر أن تكون محطات ليفربول ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2022 قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 للشهر القادم، والتي سوف تكون كما يلي: