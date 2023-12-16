موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024

على استاد آنفيلد ستقام ختام مباراة الدوري الإنجليزي في دورته السابعة بين ليفربول ومانشستر يونايتد غداً الأحد الموافق 17/12/2023.

ومن المتوقع فوز فريق ليفربول ليتخطى كريستال بالاس بالمقارنة بالجولة السابقة، والذي صعد في ترتيبه بنحو 37 نقطة للمرة الأولي.

بينما يسعى فريق يونايتد للفوز الساحق لتعويض الخسارة الكبيرة أمام نظيره بورنموث، ويصل رصيده نحو 27 نقطة في المرتبة السادسة.

ونذكر أن فريق ليفربول لم يتذوق أي خسارة في آخر 7 مباريات أثناء سريان الدوري الإنجليزي ضد يونايتد وقد تعادل في 3 مباريات وفاز في 4 آخرين.

وخسر فريق يونايتد في 13 مباراة تم إقامتهم خارج ملعبه أثناء الدوري، وقد بدأ منافسته في بداية الجولات بنحو 8 مراكز في ترتيبه داخل الجدول وخسارة 10 مباريات والتعادل بنحو 3 مباريات آخرين.

تكوين فريق مانشستر أمام نظيره ليفربول

يسعى اريك تين هاج مدرب فريق مان يونايتد بوضع القائمة التالية:

اندريه أونانا لحراسة المرمى.

دالوت، رافائيل فاران، ليندلوف، آرون وان بيسكا لخط الدفاع.

سفيان أمرابط، مانيو، سكوت ماكوتو مناي لخط الوسط.

أليخاندرو جار ناتشو، راموس هويلاند، ماركوس راشفورد لخط الهجوم.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 17/12/2023

وفقا لما تناقلته عن موقع الدوري الإنجليزي، ستبدأ المباراة في الساعة 6:30 مساء الأحد وفق توقيت القاهرة داخل استاد آنفيلد.

بينما تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول داخل الدوري الإنجليزي.

سيتم بث مباراة الدوري الإنجليزي من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية، التي ستنطلق على جميع شاشاتها.

أضخم نتائج مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد

يذكر أن نتيجة الكلاسيكو 7-0 تقع على قائمة أكبر النتائج ضد ليفربول التي أقيمت ضد نظيره مانشستر يونايتد على مر سنوات، وقد حقق ليفربول فوز كبير لتصل النتيجة 7-1 عام 1895 في كأس أكتوبر.

فيما حقق فريق مانشستر سنة 1928 الفوز بنتيجة 6-1.

بطولات حققها فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد

وصلت بطولات فريق مانشستر نحو 62 بطولة، فيما بلغت بطولات فريق ليفربول نحو 59 بطولة، وقد اشتهرت بأنها أكبر المباريات شهرة على مدار كرة القدم وتعد تلك المنافسة أفضل التحديات داخل انجلترا.