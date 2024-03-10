موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة 28 بالدوري الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة لها

يستعد ملعب الأنفيلد لاستضافة مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس 2024 تجمع بين صاحب الأرض وصاحب وصافة الدوري الإنجليزي ليفربول وضيفه مانشستر سيتي ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 – 2024.

مسابقة الدوري الإنجليزي على وشك الانتهاء وأصبحت جميع الفرق تتنافس على النقاط التي يمكن أن تشكل فارق كبير، حيث يحتل الآن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي ولكن ليس بفارق كبير عن ليفربول صاحب الوصافة حيث يملك أرسنال في رصيده الآن 64 نقطة وذلك بعد الفوز الذي حققه يوم أمس السبت على حساب نظيره بيرنتفورد والتي انتهت بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

يــوم الــمبــاراة في آنـفـيـلـد 🏟️🔴 مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في منزلنا ✊#ليفربول_سيتي | #WalkOn pic.twitter.com/dD3wXTdTFt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2024

يسعى صاحب الأرض ليفربول في مباراة اليوم للخروج بنتيجة إيجابية خاصة أن منافسه المان سيتي ليس بالمنافس السهل، ولكن الريدز بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لن يرضى بأي نتيجة أخرى غير الفوز، خاصة أن الفارق بينه وبين صدارة الدوري أي أرسنال ليس إلا نقطة واحدة، حيث يتواجد ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وفي حالة تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي سيتمكن من الصعود إلى عرش الصدارة برصيد 66 نقطة، أي بفارق نقطتين عن أرسنال.

تمريرة حاسمة من أليسون لصلاح الذي دائمًا ما يكون في الموعد! 👑 استمتعوا بهدف الملك المصري في شباك مانشستر سيتي الموسم الماضي 🎥pic.twitter.com/yGJkSkiUty — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 9, 2024

استطاع ليفربول ان يحقق الفوز في أربع مباريات من أصل الخمس مباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها على يد أرسنال صاحب الصدارة والتي انتهت بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ولكن بما أن الفارق نقطة واحدة الآن بينه وبين الصدارة سيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر يوجد مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا متسلحاً بأبرز النجوم المهاريين، حيث ينافس المان سيتي الآن في سباق صدارة الدوري الإنجليزي أيضا، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري ولكن برصيد 62 نقطة فقط بمعنى أن الفارق بينه وبين ليفربول نقطة واحدة وبينه وبين الصدارة نقطتين فقط، وهذا الأمر سيكون محفزاً جيداً بالنسبة له، فهو يأمل في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة العاشرة من خلال الحصول عليه هذا الموسم أيضا.

من 1 لـ 10، ما هو تقييمك لأداء أكانجي مع أبطال العالم حتى الآن؟ 🤔#السيتي pic.twitter.com/AYQyNf9xRK — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 9, 2024

خلال الخمس مباريات الأخيرة لنادي مانشستر سيتي استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة وكانت أمام فريق تشيلسي، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف، بينما كانت آخر مباراة لمانشستر سيتي في الدوري أمام المان يونايتد في ديربي مانشستر واستطاع المان سيتي أن يحقق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

صاروخية مذهلة من الفتى الذهبي في الأنفيلد 🎯 هل سيكررها الغد؟ 🤨#السيتي | @PhilFoden pic.twitter.com/eVg8kuIJC3 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 9, 2024

ستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس في تمام الساعة السادسة إلا ربع “5:45” مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فمن المتوقع أن يتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحديداً عبر قناة بي إن سبورت 1.