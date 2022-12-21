موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الخميس 22 ديسمبر 2022 في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه أنظار الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 صوب ملعب “الاتحاد” معقل المان سيتي، حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن أوقعت قرعة دور الستة عشر لهذه البطولة الفريقين في مواجهة صعبة للغاية معا، هذا وتعتبر هذه المباراة هى المباراة الأولى الرسمية للفريقين بعد توقف دام لأكثر من شهر تقريبا بسبب بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي انتهت رسمياً يوم الأحد الماضي بتتويج المنتخب الأرجنتيني، وسوف نقدم لكم عبر هذا التقرير موعد وتوقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تعتبر مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي من أهم الديربيات في العالم، وذلك لأن مواجهات الفريقين دائما ما تمتاز بالندية والإثارة والمتعة، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدور الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 1/0 وقد أحرز هدف المباراة الوحيد الفرعون المصري محمد صلاح، هذا وقد صعد المان سيتي لدور الستة عشر بعد أن تغلب في مباراة دور ال 32 على تشيلسي بنتيجة 2/0، بينما استهل الريدز مشواره في هذه البطولة بتحقيقه الفوز على فريق ديربي كاونتي في الدوري الثالث بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ووفقاً لتصريحات المسئولين في ليفربول فإن النجم المصري محمد صلاح سوف يقود هجوم ليفربول في هذه المباراة التي ستجرى تحت حصار أمني كبير تحسباً لأعمال الشغب المتوقعة من جمهور الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميبس 22-12-2022 على أرضية ملعب الاتحاد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول حصريا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط، حيث ستذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 إتش دي “beIN Sports 1 HD Premium”.