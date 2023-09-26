يستقبل استاد أنفيلد، مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويستعد الريدز للفوز بالمباراة وحصد اللقب، وذلك لاستكمال سلسلة الانتصارات التي يخوضها الفريق منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث ينافس للحصول على لقب البريميرليج بجانب كل من أرسنال ومانشستر سيتي بقوة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024

موعد المباراة

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي غداً الاربعاء 27 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة علي قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي وكأس رابطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والجدير بالذكر بأن نادي ليفربول هو أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس رابطة المحترفين بعدد 9 ألقاب، يلية نادي مانشستر سيتي الذي حصل على اللقب ثماني مرات.

تشكيل الريدز المتوقع

قد يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويذكر بإن نادي ليفربول فاز في المباراة الأخيرة له في الدوري الانجليزي علي وست هام بثلاثة أهداف دون رد، سجل الأهداف محمد صلاح وداروين نويز وديوغو جوتا، وحصل النجم المصري محمد صلاح على لقب رجل المباراة.