موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وتوقعات المباراة

شهدت المباريات الأخيرة التي جمعت بين ليفربول وليدز يونايتد تألقا لافتا للنظر من قبل النجم المصري محمد صلاح، والذي بدوره يحب مواجهة الفريق الأبيض، نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد وتوقعات المباراة والقنوات الناقلة ومعلومات أخرى عن اللقاء.

يبحث ليفربول عن الحفاظ على أمل المشاركة الأوروبية هذا الموسم عند مواجهة ليدز يونايتد والذي لا يتمتع بأفضل حالات الاستقرار في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يدخل الريدز المباراة في المركز السابع بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الخمسة الماضية له في كافة البطولات، وبالرغم من ذلك يدعو التعادل الإيجابي ، في الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين لمثلهما، جماهير ليفربول إلى التفاؤل نوعا ما فيما يتعلق بحظوظ الفريق في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر وفي مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يواجه ليدز يونايتد شبح الهبوط في معركة يحاول ليدز الانتصار بها للحفاظ على سلسلة مواسمه في الدوري الممتاز، فبالرغم من الهزيمة المذلة في الجولة الماضية على أرضه من كريستال بالاس، يظل الفريق فوق منطقة الهبوط قليلا.

توقعات أداء ليفربول ضد ليدز والاختيارات المتاحة

يعتبر محمد صلاح أشرس مهاجمي الدوري الانجليزي خلال السنوات الماضية، حيث ذاق نيرانه أفضل مدافعي البطولة بلا استثناء، لكن بتحليل أرقام المهاجم المصري نجد أن ليدز يونايتد هو أفضل الفرق التي يرغب صلاح في مواجهتها على الإطلاق .

سجل صلاح في أربعة مباريات من أصل خمسة واجه فيهم ليفربول فريق ليدز يونايتد في السنوات السابقة، لكن هذا لا يعكس رصيد الفرعون المصري ضد الفريق الأبيض، حيث سجل صلاح هدفين في مباراة ليفربول وليدز يونايتد على ملعب الأنفيلد في الموسم الماضي، كما سجل هاتريك في موسم 2020.

لكن وبشكل عام كان هذا الموسم محبطا لمحمد صلاح الذي اعتاد على المنافسة في تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل 13 هدفا فقط في 29 مباراة بعد خمسة مواسم كان يتخطى فيها حاجز العشرين هدفا في البطولة المحلية فقط.

وبالرغم من ذلك سجل صلاح هدفا في مباراة ليفربول السابقة ضد أرسنال بالرغم من إضاعته لركلة جزاء، لكن وبالنظر إلى دفاع ليدز الذي تم انتهاكه من قبل هجوم كريستال بالاس في المباراة السابقة، فصلاح يمكنه استغلال البطء وسوء التمركزات الدفاعية في دفاع الفريق وربما يكسر حاجز الخمسة عشر هدفا في الثلث الأخير من البطولة الذي شهد تتويج ليفربول بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

توقعات أداء ليدز يونايتد ضد ليفربول

لا يتفاءل الكثيرون لصالح ليدز يونايتد في مباراتهم القادمة ضد ليفربول، حيث خرج الفريق من هزيمة كارثية على أرضه في الجولة الماضية ضد كريستال بالاس، وهو ما يصعب أمور ليدز يونايتد الذي لا يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين في الوقت الحالي بعد أن فرط في عدد كبير من لاعبيه المميزين أبرزهم البرازيلي رافينيا.

وبالتالي تصب كافة التوقعات ضد ليدز يونايتد الذي استقبل 14 هدفا في الخمس مباريات الأخيرة، وكذلك ليفربول لم يحظى برحلة سهلة في الموسم الحالي، فقد فاز فقط في ثلاث مباريات من أصل 15 مباراة خاضها خارج ملعبه هذا الموسم وبالتالي لا يمكن الجزم أن ليفربول سيحقق انتصارا كبيرا كما فعل ضد مانشستر يونايتد في الأنفيلد الشهر الماضي.

أما ليدز يونايتد فقد صدم الريدز في أكتوبر الماضي عندما حقق الثلاث نقاط في الأنفيلد في مباراة سيطر فيها ليفربول على الكرة بنسبة استحواذ وصلت إلى 69% وهو ما يتوقع أن يتكرر في المباراة القادمة، بالرغم من انخفاض الضغط على ليدز يونايتد بعد هزائم الجولة التي تلقاها كل من إيفرتون وساوثهامبتون وليستر سيتي والتي أبعدته قليلا عن منطقة الهبوط، فتأمل جماهير ليدز في تكرار أداء مباريات مثل مباراة نوتنجهام فورست وولفرهامبتون التي حقق فيها ليدز انتصارا مقنعا.

بطاقة مباراة ليفربول ضد ليدز: موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة يوم الإثنين 17 أبريل على ملعب أيلاند رود، تنقل المباراة على سكاي سبورت الإنجليزية وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتنقل على شبكة قنوات بين سبورت.