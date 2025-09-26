موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر 2025، على ملعب “سيلهيرست بارك”، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق انطلاقة مثالية هذا الموسم، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة (15 نقطة) من خمس مباريات متتالية ليعتلي صدارة ترتيب البريميرليج، ويسعى الفريق بقيادة مدربه أرني سلوت إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارته في ظل منافسة قوية من كبار الدوري.

في المقابل يقدم كريستال بالاس مستويات مميزة منذ بداية الموسم حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويعد الفريق صاحب أقوى دفاع حتى الآن في الدوري وذلك بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط في أول خمس جولات، وهو رقم لم يحققه سوى آرسنال، ويأمل بالاس أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام ليفربول وتكرار سيناريو الفوز الذي حققه في نهائي الدرع الخيرية مطلع الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة بين كريستال بالاس وليفربول يوم السبت 27 سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام كريستال بالاس