موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب سيلهرست بارك مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة السادسة عشر من عمر البريميرليج موسم 2023-2024، ويدخل الريدز هذه المباراة وهو لا خيار لدية غير الفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك للصعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث إن الليفر ينافس على الدوري بقوة بجانب مانشستر سيتي وارسنال، واستطاع ليفربول الفوز في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

موعد المباراة

حددت مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لتكون غداً السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sport 1 HD، الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

التشكيل المتوقع لليفربول

قد يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

والجدير بالذكر بأن نادي ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ارسنال صاحب المركز الأول، ولعب الريدز 15 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.