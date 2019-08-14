موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، إلى تركيا وبالتحديد ملعب نادي بشكتاش التركي، والذي يستضيف مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 بين عملاقين من عمالقة الدوري الإنجليزي، بين بطل أبطال أوروبا نادي “ليفربول” وبطل الدوري الأوروبي نادي “تشيلسي” وسوف تكون مواجهة إنجليزية خالصة 100%.

صعود ليفربول وتشيلسي إلى كأس السوبر الأوروبي 2019

فاز نادي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا عندما تغلب على نادي توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2-0 وقام بتسجيل الهدفين اللاعب المحترف محمد صلاح وزميله ديفوك أوريجي، بينما فاز نادي تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي عندما تغلب على نادي أرسنال الإنجليزي 4-1 وقام بتسجيل أهداف تشيلسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 49 وبيدرو في الدقيقة 60 وإيدين هازارد في الدقيقتين 65 و72 أما هدف الأرسنال فقام بتسجيله اللاعب أليكس أيوبي في الدقيقة 69 من أحداث اللقاء.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 بين نادي ليفربول ونادي تشيلسي في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل المباراة على قناة bein sports hd 1، ومعلق المباراة سوف يكون التونسي عصام الشوالي.

طاقم تحكيم المباراة مفاجأة

لأول مرة في تاريخ كرة القدم يقوم الإتحاد الأوروبي لإسناد المباراة لطاقم تحكيم نسائي، يقوم بتحكيم بطولة كبيرة وهي كأس السوبر الأوروبي 2019، حيث تحكم المباراة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت ويعاونها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل.