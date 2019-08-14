موعد مباراة ليفربول وتشيلسي الليلة كأس السوبر الاوروبي توقيت اللقاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

فى ترقب كروي جديد داخل البساط الاخضر حيث تلتقى عمالقة الساحرة المستديرة كرة القدم الاوربية الليلة فى لقاء ناري من جديد فى بطولة كأس السوبر الاوروبي، حيث يستضيف استاد ملعب فودافون بارك بمدينة اسطنبول التركية ، ذلك اللقاء المرتقب حيث تشتعل المنافسة بين فريق الريدز نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري النجم محمد صلاح أمام نظيره تشيلسي الانجليزي حيث المتعة الكروية حيث يرغب كل فريق بإقنتاص كأس السوبر

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

واعتاد متابعينا ومتابعي موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار الرياضية والاحداث الكروية وموعد المبارايات من خلال النشر الرياضية ، حيث تنطلق اليوم موعد اللقاء الحاسم لكأس السوبر الاوربي بين نادي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الاخير على نادي توتتنهام وكذلك نظيره تشيلسي والذى توجه بعد ان توج بالدوري الاوروبي بعد فوزه على أرسنال

حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستدير اليوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 لمتابعة اللقاء المرتقب وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي جينتش

موعد مباراة ليفربول اليوم

ويدخل لقاء اليوم نادي ليفربول فى امال أن يحقق حلم جديد وبطولة جديد تحت قيادة المدير الفنى الرائع كلوب وأيضا يحلم كافة الاعبين بتتويج بكأس السوبر الاوربي وخصوصاً بداية الموسم بعد اللقاء الرائع الاخير وفوز الريدز فى الجولة الاولي بالدوري الانجليزي وتحقيق حلم الجماهير.

التكشيل المتوقع للفريقين خلال مباراة اليوم تشكيل ليفربول اليوم حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ألكسندر- ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني تشكيل المتوقع لتشيلسي اليوم 3-3-4 حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبليكويتا، كريستنسن، زوما، ايمرسون

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، باركلي

خط الهجوم: بيدرو، بوليسيتس، جيرو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي بكأس السوبر الاوربي

ويمكنكم متابعة هذه المباراة على القنوات التالية:

Polsat Sport

canale 5 italia

RTS 1 Serbia

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Sky Sport 1 Deutschland

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD portugal