موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد أنفيلد، مباراة ليفربول وبيرنلي والتي ستكون أحد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، ويطمح الريدز بقيادة يورجن كلوب في الفوز بهذه المباراة وتعويض خسارة المباراة الماضية من ارسنال والتي انتهت بنتيجة 3-1، ويسعى الريدز في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تقام مباراة ليفربول ضد بيرنلي في البريميرليج يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، أحد مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي، ويمكن متابعة أحداث المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل ليفربول المتوقع

يتوقع إن يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي – فيرجيل فان دايك – آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر – جرافنبرخ – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

عاد الساموراي بعد نهاية المهمة الوطنية 👋 pic.twitter.com/ZeWTGF6yLY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 7, 2024

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يتصدر نادي ليفربول قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ولعب الريدز 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، ولعب الفريق 23 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 14 مباراة.