موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيرة بيرنلي، في مباراة الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024، ويدخل الريدز هذه المباراة وهو لدية الرغبة الكبيرة بالفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك للمنافسة الشرسة التي يقوم بها ليفربول هذا الموسم مع ارسنال في حصد لقب الدوري الانجليزي، وتعادل ليفربول مع ارسنال في مباراة الجولة الماضية والتي انتهت بهدف لكل فريق.

موعد المباراة

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 19 من الدوري الانجليزي على ملعب تيرف مور يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sports 1 hd، ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لليفربول

قد يعتمد يورجن كلوب مدرب الريدز على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

مـــتـــعـــة 🤯 تمريرة ترينت وهدف صلاح بعد مهارة خاصة من جميع الزوايا الممكنة 🎬😍#ليفربول_آرسنالpic.twitter.com/Dfig4zsnkT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2023

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الأول، ولعب الريدز 18 مباراة في الدوري حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة.