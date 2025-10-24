موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”برينتفورد كوميونيتي” مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة حيث خسر فريق ليفربول من فريق مان يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق برينتفورد علي فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2-0.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة علي سعيد الكعبي القنوات الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

سياق المباراة وأهميتها

ليفربول : يدخل المباراة في موقفٍ يحتم عليه استعادة نتائج جيدة، بعد سلسلة من النتائج السلبية نسبياً في الدوري، لكنه نجح في مباراة أوروبية مؤخراً، الأمر الذي يعطي دفعة معنوية للفريق.

برينتفورد: من جانبه، يحاول استعادة مكانته وتقديم أداء أفضل في الملعب المحلي، ويعرف أن مواجهة ليفربول تشكل فرصة مهمة لإثبات الذات أمام فريق كبير.

ومع ذلك، يتأثر الفريق بعدد من الإصابات، وهو يحاول تقليل الفجوة ضد الفرق الكبرى، خصوصاً على ملعبه وبين جماهيره.

أهمية المواجهة

الفوز يعني مواصلة الزحف نحو المنافسة على اللقب وتعويض ما فقده من نقاط.

إنه اختبار مهم أمام خصمٍ قوي في ملعبه، وفرصة لتعزيز موقفه والنفسية الجماهيرية.

للمشاهدين والمتابعين: مباراة تجمع بين الأداء الهجومي التقليدي لليفربول والروح القتالية لبرينتفورد، ما يجعلها مثيرة ومفتوحة للتوقعات.