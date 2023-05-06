موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب نظيرة فريق برينتفورد على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق فولهام بهدف نظيف، سجله اللاعب المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

حيث من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول بنظيره برينتفورد، مساء غد السبت 6 مايو، حيث ستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب “الريدز” في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب 34 مباراة، فاز في 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 9 مباريات، تمكن خلالهم من الحصول على 59 نقطة.

ترتيب نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب “برينتفورد” في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب 34 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر في 8 مباريات، تمكن خلالهم من الحصول على 50 نقطة.

أرقام جديدة في انتظار المصري محمد صلاح أمام برينتفورد

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عدة أرقام جديدة خلال المواجهة القادمة أمام فريق برينتفورد، حيث يتساوى الدولي المصري مع الأوروجوياني لويس سواريز كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات متتالية مع فريق ليفربول على إستاد أنفيلد بواقع 8 مباريات، وفي حالة التسجيل أمام فريق برينتفورد، فإنه سيتفوق عليه.

النجم المصري “صلاح” يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بكافة البطولات برصيد 185 هدفا، ويحتاج لهدف واحد فقط ليصل إلى المركز الخامس ليعادل النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، القائد التاريخي لفريق ليفربول.

يحتل اللاعب محمد صلاح المركز الثالث حاليا في الترتيب كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى برصيد 29 هدفا متساويا مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، والنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي حال التسجيل أمام برينتفورد، فإنه سينفرد بالمركز الثالث برصيد 30 هدفا، خلف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بفارق 5 أهداف، حيث سيبقى النجم “هالاند” في الصدارة برصيد 51 هدفا.