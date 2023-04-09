موعد مباراة ليفربول وارسنال القادمة والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة بالعالم على موعد من الإثارة والتشويق يوم الأحد، حيث تنطلق مباراة ليفربول وارسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثون من أقوى البطولات على مر تاريخ كرة القدم، يسعى خلالها الأرسنال إلى تخطى أقوى عقبة أمامه خلال رحلة نحو اقتناص لقب الدوري الإنجليزي ومواصلة الفوز خلال مشاركته في البطولة التي استطاع أن يثبت خلاله تاريخه العظيم، في حين يسعى الفريق الأحمر لاستعادة الانتصارات على أرضه ووسط جمهوره العملاق على حسابه.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية مشاهدة الصراع الكبير نحو الفوز على حساب الأخر بين كلًا من ليفربول وارسنال، من خلال القناة الحاصلة على حقوق نقل المباراة بالشرق الأوسط، حيث تعود كافة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مجموعة قنوات بي إن سبورتس، ومن المقرر أن تبث اللقاء المرتقب على الهواء مباشرةً من خلال قناتها bein sports، في حين ستعلن عن معلق المباراة قبل انطلاقها بدقائق.

موعد مباراة ليفربول وارسنال

نتابع معكم المباراة عبر قناة بين سبورت القطرية، من خلال المواعيد التالية في يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 و بالتقويم الهجري يوافق الثامن عشر من شهر رمضان 1444:

بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف.

بتوقيت مصر في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًا.

بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المقرر أن يستعين المدير الفني للفريق بالتشكيل التالي لتحقيق الفوز على أقوى فرق البطولة خلال الموسم الاستثنائي الجاري:

في حراسة المرمى ألسون بيكر.

بينما في خط الدفاع اللاعب ماتيب وجوميز و تسيميكاس وكوناتي.

في خط الوسط اللاعب هندرسون بالإضافة إلى اللاعب فابينيو وجونز.

يقود خط الهجوم الثلاثي محمد صلاح و نونيزو جوتا.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال

يسعى المدير الفني لفريق أرسنال القادم بقوة الصاروخ نحو استرجاع فوزه باللقب البطولة بعد آخر مرة له خلال 2004، من خلال الاستعانة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى رامسديل.

في خط الدفاع كلًا من اللاعب جابرييل بن وايت وجابرييل و هولدينج وزيني شينكو.

بينما في خط الوسط اللاعب توماس بارتي بالإضافة إلى اللاعب تشاكل وأوريجارد.

والثلاثي الهجومي خيوس واللاعب تروسارد ومارتينلي.

كلوب يوضح موقف المصابين من مباراة ليفربول وآرسنال

ومن ناحية أخرى فقد تحدث المدير الفني لفريق ليفربول “يورجن كلوب” عن وضع اللاعبين المصابين قبل بدء المباراة، فيرجيل فان دايك يعود مرة أخرى للتدريبات، بينما لويس دياز وتياجو الكانتار يعودان إلى التدريبات بشكل طبيعي، على أن يكون لويس متاح بشكل رسمي وبنسبة 100% في مباراة الليدز، ولكن تياجو لن يعود بنسبة 100%، ولكن سوف يكون متواجد في المباراة، أما عن ميكيل أوتيتا فهو من اللاعبين اللذين حققوا نتائج باهرة.