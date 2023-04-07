موعد مباراة ليفربول وأرسنال وفي الدوري الإنجليزي وترتيب الفريقين في بطولة حتى الان

ينتظر فريق ليفربول مواجهة قويا جدا ضد فريق نادي أرسنال الإنجليزي في الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تأتي أهمية المباراة من كونها بين فريق أرسنال متصدر البريمير ليج حتى الآن، وبين فريق ليفربول الراغب في الخروج من سلسلة النتائج السلبية المتلاحقة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، نستعرض سويا فيما يلي موعد المباراة وأخر أخبار الفريقين وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

يستضيف فريق ليفربول فريق أرسنال الإنجليزي يوم الأحد القادم الموافق التاسع من ابريل الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، تلعب مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الانجليزي، وتقام المباراة على ملعب انفيلد معقل فريق ليفربول، يدخل الريدز اللقاء طامحين في العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل الذي حققه الفريق في المباراة الماضية إمام تشيلسي، وفي المقابل يطمح فريق أرسنال بقياده ارتيتا في الاستمرار على صدارة ترتيب البطولة بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدمه الفريق هذا العام.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

بعد انقضاء تسع وعشرون جولة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي ، مازال فريق أرسنال يحتفظ بصدارة ترتيب البطولة برصيد اثنان وسبعون نقطة جمعها بعد أن تمكن من الفوز في ثلاثة وعشرون مباراة وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات أيضا، ليبتعد بذلك عن أقرب منافسة فريق مانشيستر سيتي بفارق ثمان نقاط مع وجود مباراة مؤجلة لرفاق بيب جوارديولا، وهوا الأمر الذي يزيد من قوه المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي هذا العام خصوصا مع قرب إنهاء البطولة.

ترتيب ليفربول في البريمير ليج

على العكس تماما يواجه فريق ليفربول موسم كإرثي هذا العام، حيث شهد الفريق سلسلة من الإخفاقات المتتالية منها الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد فريق ريال مدريد الاسباني، وفي الدوري الإنجليزي لا يختلف الأمر كثيرا حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في البطولة حتى الآن بعد أن خاض ثمان وعشرون مباراة تمكن من خلالها من حصد ثلاثة وأربعون نقطه فقط عن طريق الفوز في اثنى عشر مباراة والهزيمة في تسعه والتعادل في سبعة، الأمر الذي حصر أقصى طموحات الريدز هذا الموسم في التمكن من حجز مقعد بين مقاعد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.