موعد مباراة ليفربول وأرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يواجه نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره أرسنال في ستاد الإمارات، وذلك في قمة كروية في إطار نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي.

وكان نادي أرسنال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة، بعد فوز عريض على سندرلاند، بينما استطاع ليفربول من الإطاحة بنظيره ليستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

ويدخل نادي آرسنال هذه القمة الكروية وعينه على تحقيق الانتصار بنتيجة جيدة، تساعده على التأهل لنهائي كأس الرابطة، وخاصة بعد التعادل في مباراة الذهاب.

وفي الجانب الآخر يتطلع نادي ليفربول إلى تحقيق الفوز على ملعب الإمارات أمام أرسنال، من أجل تعويض الهزائم الأخيرة التي حققها ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد فقد يورجن كلوب في قمة أرسنال بنصف نهائي كأس الرابطة، بسبب قواعد الحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا، والتي حرمته من التواجد في لقاء تشيلسي الأخير بالدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن الموسم الحالي 2021-2022 يشهد عودة الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة

يترقب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة قمة ارسنال وليفربول، يوم الخميس 20 يناير 2022 في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليفربول

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على حقوق البث الحصرية لهذه المباراة، في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك عبر قناة bein sports 1 HD premium.