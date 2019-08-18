موعد مباراة ليفربول وأرسنال القادمة في الجولة الثالثة من البريميرليج

موعد مباراة ليفربول القادمة اللقاء المرتقب بين الريدز وأرسنال في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، جدير بالذكر أن ليفربول طبقاً لإحصائيات الموسم الجديد فقد فاز في أول مباراة له أمام نورويتش سيتي 4-1، وفي المباراة الثانية له فاز أمام ساوثهامبتون 2-1، على الجانب الآخر فقد فاز أرسنال في أول جولتين له منذ إنطلاق الدوري، فقد فاز في أول مباراة له أمام نيوكاسل 1-0، وفاز أيضاً على نظيره بيرنلي 2-1، ليتساوي مع الريدز في عدد النقاط حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول الآن في المركز الأول بعد تعثر السيتي أمس أمام توتنهام عقب انتهاء نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتناولت الصحف مباراة السيتي ضد توتنهام أمس تحت عنوان “مباراة الجنون والمتعة” وكاد أن يقتل السيتي المباراة في الدقيقة الأخيرة لولا تقنية الفيديو، ليُصبح ترتيب السيتي بعد مباراته أمس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أرسنال

من المُقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وأرسنال يوم السبت القادم الموافق 24 أغسطس 2019 في إطار مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج في تمام الساعة السادسة والنصف وفق توقيت القاهرة، ليفربول يسعي لحصد الثلاث نقاط واستمرار سلسلة الإنتصارات للاستمرار على منافسة لقب البريمرليج لهذا الموسم خاصةً بعد تعثر السيتي أمام توتنهام.

المباراة المناسبة التوقيت ليفربول ضد أرسنال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي السبت 24 أغسطس 2019

18:30 بتوقيت مصر.

19:30 بتوقيت السعودية.

وسوف نتابع معكم حصرياً عبر موقع نجوم مصرية نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال دقيقة بدقيقة فور إنطلاق المباراة في الموعد المحدد لها.