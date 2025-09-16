موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025، على ملعب آنفيلد في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية وضعته في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، ويأمل الفريق الأحمر بقيادة الهولندي أرني سلوت في استثمار هذه البداية القوية لتحقيق فوز أوروبي يمنحه أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

في المقابل يسعى أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني لتقديم أداء مميز خارج الديار، والخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم صعب من أجل تعزيز فرصه في المنافسة مبكرًا على بطاقة التأهل.

Tuesday ✅

Wednesday ✅

Thursday ✅ The Champions League is back 🙌#UCL pic.twitter.com/GR1GIJ45en — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2025

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المواجهة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

البطولة موعد المباراة القناة الناقلة حكم المباراة الرئيسي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بي إن سبورتس (beIN Sports) الإيطالي ماوريتسيو مارياني

طاقم التحكيم

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدارة اللقاء للحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، بمساعدة دانيلي بيندوني وألبيرتو تيجوني، بينما يتولى ماتيو مارسينارو مهمة الحكم الرابع، أما تقنية الفيديو (VAR) فيشرف عليها ماركو دي بيلو بمساعدة ألياندرو دي باولو.

وتعد المباراة من أبرز مواجهات الجولة الأولى حيث يتطلع ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد هيبته الأوروبية مبكرًا، وخاصة بعد خروجه من النسخة الماضية بشكل مفاجئ، فيما يطمح أتلتيكو مدريد إلى قلب الموازين وخطف نتيجة تعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.