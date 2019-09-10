موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 14 – 9 – 2019

يواجه فريق ليفربول تحت قيادة فنية من الألماني “يورجن كلوب”، فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت القادم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من البريميرليج، وتقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنص ظهرا بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب الانفيلد.







يسعى الريدز لمواصلة بدايته القوية في البريمرليج هذا الموسم هذا يقدم ليفربول أداء رائع حتى الآن محققًا العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها في الدوري، حيث يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات حققها على كلا من نوريتش سيتي، ساوثهامبتون، آرسنال وبيرنلي.

فيما يدخل فريق نيوكاسل يونايتد اللقاء عاقدًا العزم على الخروج بأقل الخسائر من الأنفيلد، حيث يدرك بينتيز المدير الفني للفريق قوة وجودة لاعبي بطل أوروبا العام الماضي، مما يجعله قادرا على وضع خطة تكتيكية يحاول بها إيقاف الثنائي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني.







التشكيل المتوقع للريدز كالآتي :

يتوقع أن يبدأ يورجن كلوب بتشكيله المعتاد دون الحاجة للتغيير أو لإضافة عناصر جديدة حيث حصل معظم اللاعبيين على راحة سلبية من المباريات أثناء التوقف الدولي، الذي لم تخوض فيه المنتخبات مباريات بدنية قوية تجهد لاعبي الريدز، لذا ينتظر أن يبدأ كلوب بكلا من :







حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.







خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد :

تنطلق المباراة في تمام الساعة :

13:30 بتوقيت القاهرة.

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

15:30 بتوقيت أبو ظبي.