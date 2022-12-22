موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في بطولة كأس كاراباو والقنوات الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في بطولة كأس كاراباو في دور الـ16، حيث تنتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة الإنجليزية التي تتسم بالقوة والمتعة، لذلك تعتبر مواجهة ليفربول ضد المان سيتي أهم مواجهات الكرة الانجليزية، وسوف تُقام المباراة على استاد الاتحاد، كما تترقب الجماهير العربية المواجهة الخاصة بين النجمين العربيين محمد صلاح فخر العرب لاعب ليفربول واللاعب رياض محرز نجم المان سيتي، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الدور الثمن النهائي لكأس الرابطة

يلتقي اليوم نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في مباراة مرتقبة، حيث يدخل ليفربول كحامل البطولة الموسم الماضي ويرغب بالاحتفاظ بالكأس، تأهل نادي ليفربول إلى دور الـ16 بعد تخطيه ديربي كاونتي بركلات الترجيح، كما تأهل المان سيتي على حساب تشيلسي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

يدخل محمد صلاح المباراة بتحدي جديد خلال هذه المباراة حيث تعتبر مباراة اليوم هي المواجهة الخامسة هذا العام في جميع المسابقات، حيث التقى الفريقين في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي وانتهت المباراة بتعادل بنتيجة هدفين مقابل مثلهم، وفي المباراة الثانية والتي وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس الاتحاد، أما الموسم الحالي فقد بدأ ببطولة كأس الدرع الخيرية وانتهت بتتويج ليفربول على حساب المان سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما التقى الفريقين في الدوري الانجليزي هذا الموسم وبالتحديد الجولة الحادية عشر ليفوز ليفربول بنتيجة هدف دون رد سجله نجم الفريق اللاعب محمد صلاح.

ولذلك يدخل المان سيتي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لكسر سلسلة الهزائم التي تلقها هذا العام من نظيره ليفربول، واستعادة كأس كاراباو هذا الموسم بعد أن فقده الموسم الماضي، حيث تُوج المان سيتي بكأس كاراباو 8مرات أخرها موسم (2020 – 2021)، وسوف نعرض لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة من خلال الجدول التالي: