موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة مثيرة بين ليفربول وتوتنهام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، مع انتظارات كبيرة من الجماهير لرؤية أداء الفريقين.

سيسعى ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد فترة صعبة وتحسن مؤخرًا، في حين يسعى توتنهام للحفاظ على مكانته في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

يتوقع أن يكون اللقاء شديد الصعوبة للفريقين، ويعتمد نجاح كل فريق على قدرته على الاستفادة من نقاط القوة الخاصة به ومواجهة نقاط ضعف الخصم.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مواجهة قوية بين الهجمات المميزة للفريقين، بما في ذلك محمد صلاح ليفربول وهاري كين لتوتنهام، وقد يكون الأداء الدفاعي حاسمًا في تحديد نتيجة المباراة.

بشكل عام، من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا للجماهير، وسيتطلع كل فريق إلى تحقيق الانتصار وتحسين موقعه في الجدول الذي يتزعمه حاليًا مانشستر سيتي.

ليفربول وتوتنهام

يعيش فريق ليفربول حالة استثنائية في الفترة الأخيرة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر خمس مباريات، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية مما جعل الآمال الأوروبية تعود إليه.

بالمقابل، فإن فريق توتنهام يمر بحالة سيئة للغاية، حيث قررت إدارته إقالة المدرب كونتي ومساعده بعد الهزيمة الساحقة 6-1 أمام نيوكاسل.

ترتيب ليفربول وتوتنهام

يحتل فريق ليفربول حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، ويبدو أن الفارق بينه وبين أول مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا يبلغ 7 نقاط.

بالنسبة لفريق توتنهام، فإنه يأتي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ويواجه خطر انتهاء أحلامه في التأهل إلى دوري الأبطال في حال تعرض لهزيمة جديدة، مما سيجعله يتأهل للمسابقة الأوروبية على أفضل الأحوال.

موعد المباراة

موعد مباراة القمة بين فريقي ليفربول وتوتنهام هو يوم الأحد الموافق 30 أبريل/نيسان 2023، وستقام المباراة على أرضية ملعب أنفيلد الشهير.

ومن المقرر أن يتم بدء المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، حيث يترقب جماهير الفريقين هذه المباراة بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة

ستنقل قناة “بي إن سبورتس” المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتوتنهام كما هو معتاد، حيث تحمل حقوق النقل الحصري للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخصص القناة القطرية “beIN Sports HD 1 Premium” لنقل مجريات المباراة بالتعليق العربي، وسيكون بإمكان الجماهير التحول إلى قناة “beIN Sports HD 1 English” للاستماع إلى التحليلات والتعليقات الإنجليزية المميزة.

معلق المباراة

سيكون الصوت الجزائري الشهير “حفيظ دراجي” هو المعلق الذي سيقوم بتغطية مجريات مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، على قناة “beIN Sports HD 1 Premium” باللغة العربية.

كما يمكن للمشاهدين الراغبين بالتعليق الإنجليزي، الانتقال إلى قناة “beIN Sports HD 1 English” للاستماع للتعليق الخاص بهم.