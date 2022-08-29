موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول القادمة، والتي ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سيواجه فيها فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من عمر المنافسة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويقام اللقاء في الـ31 من أغسطس القادم، المقرر له يوم الأربعاء القادم، ويقام اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وبتوقيت الإمارات ستكون المباراة في تمام الساعة 11 مساء.

ملعب مباراة ليفربول ونيوكاسل

وستكون المباراة في ملعب الأنفيلد ملعب فريق ليفربول، ويسعى الريدز بالفوز باللقاء من أجل مواصلة الانتصارات التي بدأت في الفوز على فريق بورنموث المباراة الماضية بنتيجة كبيرة للغاية 9-0.

ويريد المدير الفني لليفربول يورجن كلوب الفوز باللقاء من أجل استغلال الفوز بنتيجة كبيرة، في مباراة بورنموث، وتكرار الانتصار أمام فريق صعب مثل نيوكاسل.

محمد صلاح يريد تعويض الغياب التهديفي في مباراة الـ 9-0 ويسعى أيضًا نجم نادي ليفربول محمد صلاح في التسجيل في المباراة القادمة من أجل عدم فقد الحاسة التهديفية عند الفرعون المصري، بعدما لم يسجل في المباراة الماضية رغم تسجيل ليفربول لعدد كبير للأهداف وصل إلى 9 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، فريق نيوكاسل يدخل الدوري هذا الموسم، بقوة كبيرة بعد شراء مجموعة الاستثمار السعودي النادي ووجود أموال تساعد الفريق على المنافسة، حيث يتواجد فريق نيوكاسل في المركز السابع برصيد 6 نقاط من فوز وثلاث تعادلات.

آخر مواجهات المباشرة بين الفريقين

وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين، يوجد تفوق واضح للريدز على نيوكاسل بالفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، وسجل ليفربول 11 هدف، فيما سجل نيوكاسل 4 أهدف.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول في المباراة القادمة: