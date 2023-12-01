موعد مباراة ليفربول القادمة وهل سيشارك محمد صلاح؟

أنهى فريق ليفربول أسبوعه الكروي يوم أمس بفوز كبير برباعية نظيفة في شباك نادي لاسك لينز ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل الأهداف كل من محمد صلاح (هدف من ركلة جزاء) وكودي جاكبو (هدفين) ولويس دياز (هدف)، وينتظر الريدز مباراة تجمع بينه وبين فولهام في إطار صراع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي الفريقان على أرضية ملعب أنفيلد بعد غد “الأحد” الموافق 3 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى مستوى ترتيب جدول “البريمير ليج”، يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 28 نقطة فارقًا عن المركز الثاني “مان سيتي” بنقطة وحيدة، وعن المركز الأول “أرسنال” بفارق نقطتين، بينما يأتي نادي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقاط، وإلى حد كبير ستكون المباراة سهلة بالنسبة للريدز لذلك لن يفرط “يورجن كلوب” في الثلاث نقاط التي يمكن أن تصعد بفريقه للمركز الثاني في حالة تعثر فريق مان سيتي ضد توتنهام سواء بالتعادل أو الخسارة، المباراة التي ستقام في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر بعد مباراة “الليفر” مباشرةً.

ومن المتوقع أن يدخل “يورجن كلوب” بتشكيلة تضم كل من: “في حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، ماتيب، تسيميكاس، خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك آليستر، كورتيس جونز، خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوغو جوتا”.