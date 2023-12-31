موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة رقم 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، وخاصة في العالم العربي الذي يتابع نجم المنتخب المصري “محمد صلاح” جناح الفريق الإنجليزي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة للمباراة

ملعب مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، ويمكنك متابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل مجموعة قنوات beIN SPORTS 1 HD مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وهى من القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك من أجل مشاهدة المباريات عليها، حيث أنها تمتلك حق نقل مباريات الدوري الإنجليزي إلى منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

تردد القناة على النايل سات كما يلي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يدخل نادي ليفربول الإنجليزي بتشكيل أساسي مميز، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بتلك المباراة الهامة، وقد يكون التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: كوناتي، فان دايك، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، جرافينبيرش

في خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، داروين نونيز.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل المتوقع

لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن معلق تلك المباراة القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولكنه من المرجح أن يتولي المعلق الرياضي “أحمد البلوشي” مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي قبل الجولة 20

يحتل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب فيه النجم المصري “محمد صلاح” صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 42 نقطة، يليه آرسنال بفارق نقطتين فقط، أما نيوكاسل يونايتد فيأتي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.