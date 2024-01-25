يلتقي فريق ليفربول مع نظيرة نوريتش في مباراة الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024، وستكون هذه المباراة واحدة من المباريات التي يطمح الريدز في الفوز بها وذلك من أجل ضمان بطاقة الوصول إلي الدور القادم من البطولة وحصد اللقب هذا العام، حيث يقدم ليفربول مستوى مميز هذا العام في الدوري الانجليزي وينافس بقوة في الحصول على اللقب مع مانشستر سيتي وارسنال.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نوريتش في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوت القادمة

موعد المباراة

تقام مباراة ليفربول ونوريتش في كأس الاتحاد على ملعب أنفيلد، يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة علي قناة bein sport HD 1، ويمكن متابعة المباراة على تطبيق تود.

تشكيل ليفربول المتوقع

قد يعتمد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز.

أكد يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم أن ترينت، روبرتسون وسوبوسلاي لديهم "فرصة" للمشاركة في مباراة الأحد ضد نورويتش سيتي في #كأس_الاتحاد_الإنجليزي 🎙️#ليفربول_نورويتش pic.twitter.com/I5geZ88xWx — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 25, 2024

والجدير بالذكر بأن ليفربول يتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد الفوز على فولهام في مباراة ذهاب نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في مباراة إياب الدور النصف النهائي بهدف لكل فريق، ويواجه الريدز تشيلسي في نهائي كابيتال ون يوم 25 فبراير المقبل.